Al via a Carbonia l’edizione numero 59 della storica Coppa Santa Barbara di calcio dedicata alla categoria Allievi (calciatori nati nel 2006 e 2007). Ma solo sette squadre sono iscritte ai nastri di partenza del torneo che inizia il 30 novembre e si conclude con la finalissima del 26 dicembre al campo omonimo Santa Barbara di via Mazzini (semifinali fra il 21 e il 23 dicembre).

Un pianto se si ripensa alle decine di squadre che partecipavano quando nei primi anni Sessanta nacque a Carbonia la competizione: «Dobbiamo fare i conti con una gravissima contrazione di club nel Sulcis Iglesiente - ammette il presidente Figc locale Marco Fenu - siamo fortemente preoccupati».

Per questioni organizzative non è stato possibile neppure contattare club dell'hinterland oristanese o cagliaritano, quindi quella che sta per partire è un'edizione a ranghi ridotti. Intanto ecco i sorteggi: nel girone A ci saranno il Carbonia (detentore del titolo), il Santadi, l'Astra di Carbonia e il Carloforte; nel girone B l'Iglesias (sono i vice campioni), l'Antas di Iglesias, la Fermassenti di San Giovanni Suergiu. Vanno in semifinale le prime due di ogni girone.

