Grande vittoria (1-2) dell’Arzachena sul campo dell’Angri. La squadra di Marco Nappi ha sbloccato il risultato al 12’ con Bolo. Nella ripresa al 12’ il raddoppio di Pinna. Per i padroni di casa inutile la rete di Barone al 26’. Per i biancoverdi è il terzo risultato utile di fila ed ora sono quarti in classifica con 21 punti.

Settimo pareggio stagionale per l’Atletico Uri, fermato in casa dalla Vis Artena. Giallorossi avanti al 10’ con Samb e poi raggiunti al 6’ della ripresa. Di Vasco la rete della Vis Artena. La squadra di Paba è quintultima con 13 punti.

Finisce senza reti tra Ilvamaddalena e Lupa Frascati. Per i biancocelesti è il 18esimo punto. Nell’anticipo di sabato la Cos ha perso (2-1) sul campo della Paganese.

