Sofia Goggia e' caduta, senza danni apparenti, visto che si e' subito rialzata, ma con comprensibile generale apprensione visti i precedenti dell'atleta che gareggia con la mano sinistra fratturata, nel primo superG di cdm di S. Anton.

Mentre con il pettorale 14 stava segnando il miglior tempo rispetto alla sua compagna Federica Brignone, nettamente al comando, l'azzurra e' scivolata in una curva a sinistra non controllando bene la sua sciata.

Proprio la Brignone alla fine ha ottenuto il successo n.21 - diventando cosi' l'italiana piu vincente di sempre in coppa del mondo staccando Sofia Goggia - che con un finale fulminante ha dominato in 1.00.21 il primo superG di St.Anton. Alle sue spalle le svizzere Joana Haehlen in 1.0075 e Lara Gut- Behrami in 1.00.87. Fuori Goggia per una spettacolare caduta finita senza danni ma che ha provocato un momento di grande apprensione, in classifica per l'Italia ci sono anche Marta Bassino 8/a in 1.01.24 ed Elena Curtoni 13/a in 1.01.56. Curtoni con 140 punti mantiene il pettorale rosso di leader del superG ex aequo con la norvegese Mowinckel.

