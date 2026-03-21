Rugby Serie A, l'Amatori Alghero ospita il Cus MilanoDomani, per la 15esima giornata del girone 2, gli algheresi affrontano gli universitari
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Domani, alle 14.30, per la 15esima giornata del girone 2 del campionato nazionale di Serie A di rugby, l'Amatori Alghero ospita il Cus Milano.
Al Maria Pia, gli algheresi, quinti dopo aver ritrovato la vittoria sul campo dello Stade Valdotain per 57-17, cercano continuità contro gli universitari, terzi, che arrivano dal 22-10 casalingo nel derby regionale contro il Lecco.
All'andata, al Campo Giurati, i meneghini vinsero 34-25.
Dirigerà l'incontro il signor Daniele Vagnarelli di Milano.