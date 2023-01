Un esordio non senza difficoltà quello di Ronaldo in terra saudita.

Dopo il posticipo dell’ingresso in campo con la maglia dell’Al-Nassr, ora spunta un altro problema. Il campione portoghese, stando alle leggi del Paese, non potrebbe convivere con la compagna Georgina Rodriguez. L’Arabia Saudita vieta infatti alle coppie non ancora sposate di vivere sotto lo stesso tetto.

La celebrità della coppia però potrebbe indurre il governo a chiudere un occhio, inoltre c’è un dettaglio non di poco conto: i due sono cittadini stranieri per i quali le autorità, in passato, hanno già derogato alla legge.

Secondo alcuni legali che lavorano in Arabia, è «proibita la convivenza senza un contratto di matrimonio, ma si è cominciato a non perseguire nessuno, soprattutto in caso di stranieri». Anche la compagna di Rudi Garcia – allenatore dell’Al-Nassr – Francesca Brienza, in una storia su Instagram, ha rassicurato la coppia: «Dal 2019 è stato approvato un programma per l’apertura al turismo che permette alle coppie non sposate in vacanza in Arabia Saudita di condividere la stessa casa».



