Quella con il Cagliari potrebbe essere l’ultima esperienza da allenatore per il mister Claudio Ranieri, che ha riportato i rossoblù in Serie A dopo un anno in B. «Chiuderò la carriera a Cagliari. L'unica altra possibilità - ha precisato durante un’intervista rilasciata a Rai Calabria - potrebbe essere una bella nazionale: ci sono rimasto male quando sono andato in Grecia».

Ma i pensieri di Ranieri tornano presto alla finale dei playoff della B al San Nicola tra il suo Cagliari e il Bari. Lì l'invito rivolto alla curva dei tifosi sardi a cessare gli sfottò agli avversari: «Quando ho sentito quel coro ho provato dispiacere, in fondo stavano anche loro lottando come noi negli ultimi minuti per un traguardo così importante. Per come la vedo io, anche riconoscendo che a volte questi cori possono pure essere simpatici, preferisco sempre sostenere la mia squadra, senza pensare agli avversari».

Ma nel cuore del tecnico c’è spazio anche per il Catanzaro, squadra nella quale ha militato per tanti anni. «Mi auguro che il Catanzaro, zitto zitto, possa fare il doppio salto dalla C alla A. In fondo è già successo», confessa. E il riferimento è proprio all’impresa della squadra sarda, con lui in panchina. E nel frattempo la città si prepara a regalargli la cittadinanza onoraria.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata