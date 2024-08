Niente da fare per Filippo Tortu nelle semifinali dei 200 metri. Fuori dai giochi anche Faustino Desalu. I due sprinters azzurri, campioni olimpici a Tokyo nel 4X100, non sono riusciti a qualificarsi piazzandosi entrambi al quarto posto delle rispettive semifinali e risultando quindi esclusi dalla finale di domani alle 20.30.

Per Tortu la meta sfumata «brucia un po’, devo rivedere la gara ma si pensa già a domani. La finale era alla mia portata visti i risultati, ma ce l'ho messa tutta». Massimo impegno anche da parte di Desalu, che non nasconde l’amaro in bocca per «essere il primo degli esclusi. Ma dieci anni fa nessuno avrebbe mai detto che sarei arrivato a un passo dalla finale. Per questa volta va bene così».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata