L’Italia conquista una medaglia d’argento, in quel di Torum, nei Mondiali indoor di salto in lungo. A portare il tricolore sul podio ci ha pensato Larissa Iapichino, piazzatasi seconda con 6.87.

Un risultato che lascia quasi l’amaro in bocca dato che la medaglia d’oro, vinta dalla portoghese Agata De Sousa, dista solo 5 centimetri in più (6.92). Medaglia di bronzo per la colombiana Natalia Linares (6.80).

Per Iapichino si tratta della prima medaglia in un Campionato del Mondo, successo per nulla scontato dopo il passo falso dei Mondiali di Tokyo.

Una prestazione che ha dato prova del talento e della personalità dell’atleta toscana che, scivolata al settimo posto a un certo punto della competizione, è riuscita a rientrare in gara migliorandosi costantemente negli ultimi due salti, con un 6.82 che le era valso anche il momentaneo primo posto.

(Unioneonline/n.s.)

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