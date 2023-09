Dopo un primo tempo da incubo, l'Italia del rugby, sotto per 7-17 al termine dei primi 40' di gioco, ha battuto l'Uruguay per 38-17.

Una vittoria che consegna agli azzurri la certezza di esserci anche ai Mondiali di Australia 2027 e, grazie al punto di bonus, il primato temporaneo nel gruppo A, lo stesso di cui fanno parte Francia e Nuova Zelanda.

E proprio gli All Blacks saranno, venerdì 29 settembre a Lione, i prossimi avversari di Lamaro e compagni in quella che per la truppa del ct Kieran Crowley sarà l'ennesima sfida impossibile.

Intanto bisogna godersi il successo contro "Los Teros” uruguayani in quella che, proprio come aveva previsto Crowley, è stata una vera e propria battaglia fisica. In cui però nel secondo tempo gli azzurri hanno imposto la loro superiorità tecnico-tattica, rimediando agli errori del primo tempo.

