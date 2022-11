Buone notizie per il Cagliari e per Fabio Liverani. Nell'allenamento di questo pomeriggio, infatti, è tornato a lavorare con i compagni Marco Mancosu. Il centrocampista, assente nelle ultime tre partite (con Ascoli, Reggina e Sudtirol) per un fastidio al flessore, da oggi è di nuovo a disposizione e si candida per una maglia da titolare nella partita di sabato col Pisa.

Niente da fare, invece, per Pavoletti e Falco. Il bomber livornese, anche lui bloccato da un problema al flessore, sta provando ad accorciare i tempi, ma pure oggi ha lavorato in personalizzato e difficilmente potrà recuperare in tempo per sabato. Out invece Falco, che solo oggi ha ripreso a lavorare, suppur a parte.

Domani pomeriggio squadra di nuovo in campo e poi tutti in ritiro fino a sabato.

