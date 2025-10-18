Voglia di ripartire. La Dinamo Women si rituffa nella A1 femminile dopo la sconfitta in Europe Cup contro le francesi del Lattes, che ha interrotto la serie di cinque vittorie. La squadra di Citrini gioca domani alle 15 al Palaleonessa di Brescia contro il Brixia.

Le lombarde hanno cambiato molto rispetto alla stagione passata, a cominciare dall'allenatore, con la chiamata di Zanardi. Tra le poche confermate una ex, il play Anna Togliani. Nella prima giornata Brescia ha perso nettamente a Campobasso 87-37. Nel secondo turno invece non ha giocato perché ha osservato il turno di riposo, dato che il campionato è rimasto a undici squadre.

Il coach Paolo Citrini presenta il match: «Sicuramente sarà una partita molto importante. Affrontiamo una squadra che non ha iniziato bene nell’Opening Day ma che ha sfidato una formazione molto forte come quella di Campobasso. Giocano in casa, arrivano da due settimane in cui si sono sicuramente preparate per la partita. Questa partita potrebbe essere già importante in quanto scontro diretto».

