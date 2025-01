Missione compiuta, l’Amsicora è salva. Era l’obiettivo in questa prima esperienza nella massima serie femminile dopo una lunga assenza, quando per qualche lustro la disciplina al coperto era solo nell’album dei ricordi. Ripresa l’attività l’anno scorso e conquistata la promozione nella serie A Élite, l’Amsicora ha affrontato il percorso con la consapevolezza di essere distante dalle più forti. Ha concluso al quarto posto, suggellato nel quinto e ultimo concentramento disputato oggi a Pisa. Per festeggiare la salvezza era necessario vincere la prima partita con il Cus Padova, era una sorta di spareggio per evitare l’ulteriore spareggio nei playout. Le ragazze di Khilko e Carta hanno vinto 6-3, protagonista l’italo argentina Ludmila Valenti con quattro reti, a completare la sestina hanno pensato Martina Grimbaum e Maryna Khilko. Ottenuta la vittoria diventava ininfluente l’ultima sfida con il Cus Pisa, già retrocesso. Ha vinto la squadra toscana 5-4, le reti cagliaritane sono state siglate da Valenti, Grimbaum e una doppietta di Maryna Vynohradova.

Il cammino prosegue ora con i playoff scudetto, domenica prossima a Pescara, dove ci saranno le favorite HP Milano (campione in carica) e Torino Universitaria con la Lorenzoni Brà qualificatasi terza sul filo di lana, per migliore differenza reti rispetto alle cagliaritane.

Per l’Amsicora un risultato reso ancora più importante per la difficoltà nella preparazione della stagione indoor. Per la mancanza di spazi adeguati gli allenamenti sono stati effettuati all’aperto con schemi e fondamentali dell’attività al coperto.

