Esordio con vittoria per Giovanni Scanu, che apre nel migliore dei modi la sua nuova avventura in Congo alla guida del Tshinkunku. Il 29 novembre, la sua squadra ha superato 1-0 il Tshikas grazie alla rete decisiva di Mbuyi Beya, subentrato nella ripresa e protagonista del match.

Con questo successo, il Tshinkunku consolida il secondo posto nel Gruppo A della Linafoot, a quota 14 punti, in coabitazione con Malole, St Eloi Lupopo e Simba. La capolista Mazembe mantiene al momento un vantaggio di sei lunghezze. Già domani, 3 dicembre, Scanu e i suoi torneranno in campo per la trasferta contro il Groupe Bazano, test importante per misurare le ambizioni della squadra.

Classe 1975, Scanu ha mosso i primi passi in panchina nella scuola calcio del Santu Pedru, dove ha lavorato per tre stagioni, prima di guidare gli Allievi dell’Atletico Nuoro. Nel 2003/04 è approdato alla Loculese in Seconda Categoria, seguito dalle esperienze con Tuttavista e Atletico Nuoro, sempre nella stessa categoria.

Nel 2006 arriva la chiamata del Tempio come vice di Ninni Corda, con cui l’anno successivo si trasferisce al Como, conquistando la Serie D e la Coppa Italia di categoria.

Rientrato in Sardegna, Scanu ha allenato in Lega Pro con l’Alghero, per poi guidare Tavolara (Serie D) e Nuorese (Eccellenza).

La carriera internazionale di Scanu inizia nel 2012 con l’arrivo in A Lyga, il massimo campionato lituano, alla guida del Tauras. L’anno successivo vola in Nigeria per allenare il FC Kaduna in Premier League, prima di tornare nuovamente al Tauras nel 2014.

Da lì, un percorso che lo ha portato in tre continenti: Brasile (CFB Curitiba), Bangladesh (Brothers Union FC), ancora Lituania nel 2020 con il Nevėžis, quindi Tanzania col Kilimani, Moldavia con lo Zimbru Chisinau, fino all’ultima esperienza 2024/25 col Thrissur Magic in India.

Ora una nuova sfida africana con il Tshinkunku, iniziata con il passo giusto e con l’ambizione di continuare a crescere.

