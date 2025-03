È terminato il periodo di rodaggio, alla quinta giornata di andata in programma domani e domenica, nei massimi campionati di hockey su prato ogni partita è decisiva per le ambizioni e i traguardi di Amsicora, Ferrini e Cus Cagliari.

Serie A Élite maschile

Il sabato hockeistico è aperto da Ferrini-Bonomi in programma domani al “Maxia” con inizio alle 14. Alla squadra di Zuddas, ancora imbattuta, è bastata una vittoria dopo tre pareggi per mettere nel mirino la coppia di testa, Amsicora e Tevere. Il Bonomi, risalito in Élite dopo una stagione in A1, è attualmente penultimo.

Un’ora dopo a Ponte Vittorio inizia il derby Amsicora-Cus Cagliari, un inedito nella Élite. Classifica alla mano il pronostico è chiuso, l’Amsicora viaggia in vetta alla classifica, il Cus è ultimo dopo tre k.o. di fila. Molti ex in campo, Ortu nell’Amsicora, Riccardo Carta, Imprugas e Mattia Jorge nel Cus Cagliari.

Mercoledì scorso si è tenuto al “Maxia” il raduno territoriale riservato ai senior maschili, agli under 18 e under 20. Nello staff tecnico il coach della Juvenilia Uras Stefano Tocco.

Serie A Élite femminile

Domenica riparte l’assalto dell’Amsicora al primo posto. La capolista Cus Torino riposa, le ragazze di Carta e Khilko giocano domenica a Cernusco per battere l’HP Milano, sorpassarlo e affiancare le piemontesi in vetta alla classifica.

Gioca in casa la Ferrini, ma la Lorenzoni non è tra gli ospiti più graditi, anche se un solo punto divide le due squadre.

Lunedì, ancora al “Maxia”, nuovo raduno territoriale riservato alle senior femminili.

Serie A1 maschile

Dopo due sconfitte e un colpo alle ambizioni iniziali, l’HT Sardegna sfida al Comunale di Uras l’HC Roma. Le due formazioni chiudono la classifica del girone B. Ancora in trasferta la Juvenilia Uras, sul campo dell’HT Bologna. In settimana è arrivata la conferma, alla Juvenilia Uras è affidata l’organizzazione delle finali Under 14 maschili, il 7 e l’8 giugno al Comunale.

