Il Cagliari ci riprova. Domani pomeriggio alle 14 i rossoblù cercheranno di battere il Sudtirol a Bolzano, una vittoria che permetterebbe alla squadra di Liverani di agganciare gli altoatesini guidati da Bisoli.

Una sfida difficile e Liverani non nasconde le difficoltà: “Da quando hanno cambiato guida tecnica hanno fatto un ottimo percorso (5 vittorie e 3 pareggi nelle otto partite della gestione Bisoli). E' stata una settimana intensa, i ragazzi hanno lavorato bene, quello di Bolzano sarà un banco di prova importante. Ma cercheremo di vincere”.

Il tecnico respinge l'idea che quella col Sudtirol possa essere una specie di ultima chiamata per la sua panchina: “Alleno come se dovessi restare qui per anni. Stiamo alla grande, con i ragazzi e la società, non ho avuto sentore che possa succedere qualcosa. Per noi non è cambiato nulla, sappiamo di dover fare punti”.

Liverani torna poi sulla questione delle pressioni che potrebbero far tremare le gambe a qualche rossoblù, specie i più giovani: “Sappiamo di vivere un momento non entusiasmante, soprattutto a livello di punti, ma non dobbiamo perdere le nostre certezze. Lavoriamo per la società e per i tifosi e per questo serve prendersi le responsabilità, senza aver paura”.

