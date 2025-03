Si è conclusa nella serata di ieri la Coppa Italia di futsal. Al PalaTriccoli di Jesi ad alzare il trofeo della Serie A, dopo la vittoria di Jacopo Ugas nella A2 Élite, questa volta è stato Lorenzo Etzi e la sua Feldi Eboli, battendo l'Ecocity Genzano di Riccardo Siddi 4-2.

Una partita combattutissima, giocata in un palazzetto completamente sold out, che ha regalato uno spettacolo puro agli oltre 5.000 spettatori presenti. Al triplice fischio, la gioia di Etzi è stata incontenibile: «Non è stata una gara facile, perché a Genzano ci sono davvero tanti giocatori di qualità», ha detto. «Dopo la vittoria in semifinale contro il Napoli, ero molto fiducioso e ho avuto la sensazione di poter portare a casa la coppa. Abbiamo chiuso il primo tempo con un 3-0; nel secondo loro l'hanno riaperta mettendo il portiere di movimento, ma noi non siamo mai usciti dalla partita. Questo per me è il primo trofeo, vinto a 22 anni e non posso che andarne orgoglioso. Voglio dedicarlo a mio padre, perché per me a sempre fatto tanti sacrifici, fin da quando sono bambino. Mi ha sempre seguito e supportato, questo premio è anche suo. Ora voglio lavorare ancora e ancora, perché vorrei vincere il più possibile».

Un pensiero è poi andato anche agli amici che hanno preso parte a questa competizione, Michele Podda con la Meta Catania, uscito in semifinale e Riccardo Siddi col Genzano: «Ci tengo a fare i complimenti anche ai miei amici Michele e Riccardo, che purtroppo non hanno potuto sollevare la coppa. Questa volta siamo stati avversari sul campo e nello sport c'è sempre qualcuno che vince e qualcuno che perde. Sono stati comunque bravissimi e auguro loro il meglio per il finale di stagione», ha concluso Etzi.

© Riproduzione riservata