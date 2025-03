Grinta, carattere e tanto cuore. Questi gli ingredienti segreti di una Bulldog Capurso spettacolare che, al termine della finale di Coppa Italia di futsal Serie A2 Élite contro l'Academy Pescara, festeggia alzando il trofeo e laureandosi campione d'Italia. Ed a sollevare la coppa è stato anche il sardo Jacopo Ugas, autore di una delle cinque reti firmate Capurso (5-1 il risultato finale).

«Sono davvero felice, vincere un trofeo così importante è qualcosa di stupendo. All'inizio della mia stagione non avrei mai pensato di raggiungere un traguardo così grande. In più l'ho raggiunto con un gruppo fantastico, che mi ha accolto benissimo fin dal primo giorno. Mi hanno fatto sentire in famiglia da subito, in questa società ci sono persone stupende e le ringrazio tutte, dai miei compagni allo staff. Ci siamo davvero meritati questa vittoria», la gioia di Ugas è alle stelle.

Ora si pensa al campionato, dove mancano ancora cinque gare. Il mirino è puntato sulla promozione diretta in Serie A. Il passaggio di categoria coronerebbe una stagione più che perfetta di Ugas e del Capurso.

