Coppa del Mondo di SuperG: trionfa Sofia GoggiaPer la campionessa azzurra si tratta della quinta coppa in carriera, la prima in questa disciplina
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Con un tempo di 1.29.23, Sofia Goggia conquista la sua prima Coppa del Mondo Super G nelle finali di Lillehammer, in Norvegia. La sciatrice bergamasca è riuscita ad avere la meglio sulla sua grande rivale di giornata, la neozelandesese Alice Robinson, colpevole di aver commesso qualche errore di troppo ha concluso al settimo posto nella pista di Kvtifjell.
Sul podio, dietro alla Goggia, la svizzera Corinne Suter (1.29.55) e la tedesca Kira Weidle-Winkelmann in (1.29.83). Delusione, invece, per Elena Curtoni, arrivata ottava a causa di un brutto errore nel tratto finale. In classifica anche Laura Pirovano (tredicesima) e Asja Zenere (sedicesima). Più indietro Roberta Melesi.
Per la Goggia, visibilmente commossa dopo il successo ottenuto, questo è il quinto trofeo in carriera dopo i quattro precedenti nella discesa. Per l’Italia, invece, si tratta della seconda coppa vinta in questa stagione dopo quella conquistata proprio da Laura Pirovano.
(Unioneonline/n.s.)