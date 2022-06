La rincorsa prosegue ma il leader sembra solido. Tra paesaggi e passaggi mozzafiato, il Rally di Sardegna in mountain bike ha vissuto ieri una terza tappa caratterizzata da un nuovo attacco di Andreas Miltiadis alla leadership di Diego Arias.

Il cipriota è stato il migliore ieri lungo i 102,8 km della tappa partita da Lanusei, con 39,1 km di prova speciale ma resta a oltre 4’ dal colombiano vicecampione del mondo Marathon. Sul percorso che prevedeva le ascese al Nuraghe Serbissi (con il suggestivo passaggio nell'omonima grotta) e a Punta Corongiu, tra le donne ha dominato Costanza Fasolis, con il terzo posto parziale di Beatrice Mistretta.

"Complimenti ancora all’organizzazione per aver previsto passaggi di grande interesse che mi hanno fatto conoscere posti bellissimi. Inoltre, lungo il trasferimento siamo passati dalla montagna al mare e arrivati in spiaggia: è stata la prima volta per me”, le parole della capoclassifica.

Oggi la quarta e ultima tappa scatta alle 8.30 dalla spiaggia di Barì e lì arriva dopo 45,7 Km con 1080 metri di dislivello (dei quali 16 cronometrati, da Coccorrocci a La Spiaggetta di Gairo).

Gara maschile

Ordine d’arrivo p.s. 3ª tappa:

1. Andreas Miltiadis (CYP) in 1.37’46”

2. Diego Arias (COL) a 11”

3. Silvano Brugiaferro (ITA) a 5’23”

4. Kevin Fantinato (ITA) a 10’38”

5. Dominik Wychera (AUT) a 17’19”

Classifica:

1. Diego Arias Cuervo (COL) in 4.49'02"

2. Andreas Miltiadis (CYP) a 4'05"

3. Silvano Brugiafreddo (ITA) a 17'07"

Gara femminile

Ordine d’arrivo p.s. 3ª tappa:

1. Costanza Fasolis (ITA) in 2.04'59"

2. Ilaria Balzarotti (ITA) a 15'28"

3. Beatrice Mistretta (ITA) a 42'53"

Classifica:

1. Costanza Fasolis (ITA) in 6.30'29"

2. Ilaria Balzarotti (ITA) a 29'35"

3. Martina Stirano (ITA) a 1.34'02"

