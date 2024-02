Sardi protagonisti alla “Life Star Malta Marathon 2024”. Diversi atleti sardi presenti alla mezza maratona con partenza da Medina e arrivo a Sliema con passaggi a Ngret, Mtarfa, Tà Qali, Attard, Marsa, Blata, Pieta e Gzira. «Una gara molto impegnativa», dice Agostino Serra dell’Atletica Maracalagonis, 31esimo nella categoria 50-54 col tempo di 1:38:13. «Non ha smesso un attimo di piovere durante tutti i 21 chilometri. Una bellissima esperienza in ogni caso. Mi sono divertito. Ho corso senza l'orologio, quindi a sensazione».

Ottima prestazione anche di Francesca Nocera, dottoressa commercialista, tesserata con la Cagliari Marathon che ha tagliato il traguardo dopo 1:49:28 posizionandosi al decimo posto categoria 50-54 femminile. «Faticosissima corsa – dice Nocera – sia per la pioggia che per il vento ma pure per il percorso. Inizialmente in discesa ma poi diversi strappi in salita nel momento critico quando le gambe erano pesanti. Ho resistito ed alla fine sono soddisfatta della prova. Un’esperienza da ripetere». Vicinissima al podio di categoria (55-59) l’olandese Judith Van Eijk che ormai vive in Sardegna dal 1983, sempre della Cagliari Marathon. La forte atleta ha tagliato il traguardo in 1:47:23, quarta di categoria. Sempre per la stessa società Valentina Tinti alla sua prima esperienza nella distanza ha chiuso sotto le due ore.

Oltre a Serra, hanno partecipato altri due atleti dell’Atletica Maracalagonis, Dario Uda (1:51:10) e Antonio Serreli (1:27:36), rispettivamente 138esimo e 23esimo nella categoria 40-44. «Era da tempo che non gareggiavo», dice Uda. «Un corsa molto tosta in particolare per le condizioni meteo. Pioveva tantissimo, strada allagate. Abbiamo gareggiato con le scarpe piene d’acqua. In alcuni punti non era possibile evitare le pozzanghere. Nel finale è anche aumentato il vento. Sono comunque felice. Malta è davvero bella e accogliente». Tra i sardi anche Claudio Scano dell’Atletico Edoardo Sanna Elmas, 126esimo categoria 40-44 col tempo 1:49:24.

