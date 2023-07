Che sia il numero uno nel suo campo è chiarito già dal fatto che tutti ormai lo chiamano semplicemente “moto1”.

Francesco Simula, una vita in moto come operatore Rai (da 19 anni con il suo inseparabile pilota Nazzareno Agostini), ha vissuto un’emozione particolare. Il Giro Donne è partito dalla sua Nuoro e lui in partenza ha sfoggiato una maglia con i 4 Mori in bella evidenza. Il casco, invece, è anonimo, grigio, senza fregi. Poche settimane fa, dalla sede Rai di Bologna, gli è stato rubato il suo inconfondibile elmetto bianco con i 4 Mori che tutti siamo abituati a riconoscere nelle più importanti corse ciclistiche. Un furto dal valore di poche decine di euro, ma che per lui è stato un colpo al cuore.

«Se lo avessi poggiato come tutti gli altri non lo avrebbero rubato. Invece era ben riposto in una custodia e i ladri che hanno rubato il materiale fotografico hanno pensato che fosse un oggetto di valore». Adesso è tempo di prepararne uno nuovo. «Sto cercando qualcuno che lo faccia, ma non lo voglio aerografato, preferirei venisse dipinto a mano», spiega. Presto in gruppo ci sarà di nuovo una bandiera dei 4 Mori che sventola.

