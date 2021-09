Alla vigilia della gara-clou dei Mondiali di ciclismo Fiandre 2021, arriva la terza medaglia d'oro per l'Italia: Elisa Balsamo, cuneese di 23 anni, ha battuto la pluridecorata olandese Marianne Vos e vinto il titolo Mondiale femminile Elite nella manifestazione in corso sulle strade del Belgio.

Un exploit forse non previsto: le azzurre hanno saputo leggere fra le pieghe di una gara complicata e nella quale erano favoritissime proprio almeno tre atlete olandesi.

Invece, all'ultimo chilometro, Elisa Longo Borghini ha lanciato la compagna Balsamo, che ha sprintato e tagliato per prima il traguardo per poi piangere lacrime di gioia e di stupore per quanto accaduto.

"Sono totalmente senza parole. Non posso crederci. È un sogno, dopo una lunghissima stagione. Il team è stato fantastico. Oggi ho battuto Marianne Voss. Pazzesco. All'ultima curva ho solo pensato di andare a tutto gas. L'anno prossimo con questa maglia sarà incredibile. Grazie a tutto il team e allo staff. Qui sul traguardo c'è il mio ragazzo, mentre la mia famiglia mi sta seguendo da casa", ha commentato.

Balsamo, che è anche una pistard, ha preso parte all'Olimpiade di Tokyo; l'anno scorso aveva vinto la prova su strada degli Europei under 23, mentre aveva già conquistato la maglia iridata da juniores, vincendo la prova di questa categoria dei Mondiali del 2016 a Doha.

