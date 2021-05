Cinque tappe, venticinque squadre partecipanti (sulle oltre trenta candidate), oltre ottocento chilometri da percorrere.

Sono solo alcuni numeri della "Settimana ciclistica italiana sulle strade della Sardegna" in programma dal 14 - con partenza da Alghero - al 18 luglio.

Hanno già garantito la loro presenza squadre del calibro di Astana, UAE, Ineos e Movistar.

La Alghero-Sassari sarà la tappa d'esordio, mentre la seconda porterà i corridori dal capoluogo turritano a Oristano. Dal centro dell'Isola, per la terza tappa, la carovana si sposterà verso Cagliari: nel capoluogo ci sarà l'arrivo e saranno disputate le ultime due tappe.

Una toccherà il Sulcis e l'altra l'Ogliastra ma il punto di partenza e di arrivo sarà sempre Cagliari, con il traguardo in viale Diaz sotto la scalinata di Bonaria.

Sono oltre mille, tra atleti, tecnici e membri dell'organizzazione, i componenti della carovana.

"Sarà una bella occasione - ha detto il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - per fare promozione del territorio e abbinare lo sport alla nostra città".

La vetrina sarà importante perché la data inserita nel calendario internazionale, prevede, nello stesso periodo, solo la parte finale del Tour de France e si colloca ad appena una settimana dagli impegni olimpici.

Il Comune di Cagliari dovrà delineare, con i promotori, i percorsi con i blocchi del traffico per evitare di creare disagi e assicurare lo spettacolo per gli appassionati e la sicurezza per i ciclisti.

(Unioneonline/F)

