Si svolge domani a Sestu il primo Grand prix su strada, memorial Orlando Pitzianti.

Una corsa ciclistica su un percorso di 1,600 chilometri da ripetere più volte. La manifestazione è organizzata dall’associazione locale Fasolbike con la collaborazione del Comune di Sestu.

Si partirà da via Vittorio Veneto. Alla 19.30 la gara femminile e a seguire quella maschile. Gli uomini dovranno percorrere ventidue giri mentre le donne dodici.

"Tanti gli atleti che hanno aderito”, dice Gigi Greco della Falsolbike. “Questo per noi è motivo di orgoglio. Il nostro è un gruppo di amici appassionati di corsa su strada e in mountain bike. Percorso cittadino che sarà chiuso al traffico. La gara si svolgerà in notturna. Questa è la prima edizione. C’è grande voglia di ripartire dopo il difficile periodo che abbiamo attraversato per l’emergenza sanitaria. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno dato un grosso contributo. Ci aspettiamo un pubblico numeroso”.

