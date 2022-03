"Dopo il ricovero in ospedale Sonny Colbrelli era cosciente e si sentiva bene. Da allora è stato in contatto con la famiglia e gli amici mentre si riprendeva in ospedale". È quanto fa sapere il team Bahrain-Victorius sulle condizioni di Sonny Colbrelli, il campione europeo in carica ricoverato ieri in ospedale dopo un arresto cardiorespiratorio, pochi istanti dopo l'arrivo della prima tappa del Giro di Catalogna ciclistico.

Delle immagini choc che hanno fatto il giro del mondo quelle del post gara, e che hanno fatto temere il peggio per le condizioni del ciclista. Colbrelli, che tornava alle gare dopo una pausa di due settimane, al termine della tappa ha perso conoscenza ed è crollato a terra. Subito soccorso dai sanitari presenti al traguardo con un massaggio cardiaco, ha poi ripreso conoscenza.

"Oggi - aggiunge il team Bahrain-Victorius - si sottoporrà a ulteriori test per scoprire la causa dell'incidente di ieri. Tutti i test cardiaci effettuati ieri sera non hanno mostrato segni di preoccupazione o funzioni compromesse. Seguiranno ulteriori aggiornamenti".

Professionista dal 2011, 31 anni, Colbrelli lo scorso anno ha vissuto una stagione da incorniciare, una tappa del Giro del Delfinato di giugno, le vittorie nel campionato italiano e poi in quello europeo. Fino al successo più bello delle sue 34 vittorie, la Parigi-Roubaix.

Molte squadre hanno espresso la loro commozione tramite Twitter e hanno augurato a Colbrelli una pronta guarigione.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata