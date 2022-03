Si è sfiorato il dramma ieri al termine della prima tappa del Giro di Catalogna: Sonny Colbrelli ha subito un arresto cardiorespiratorio dopo aver tagliato il traguardo al termine della volata conclusa al secondo posto, dietro l'australiano Michael Matthews a Sant Feliu de Guixols, cittadina sulla Costa Brava.

Il ciclista lombardo, che lo scorso ottobre ha riportato in Italia la Parigi-Roubaix dopo 22 anni al termine di un’epica lotta nel fango, ha perso conoscenza e si è accasciato a terra.

Secondo il comunicato diffuso dagli organizzatori della gara è stato vittima di "un episodio di perdita di coscienza con convulsioni e successivo arresto cardiorespiratorio". I sanitari al traguardo lo hanno rianimato praticandogli un massaggio cardiaco e utilizzando un defibrillatore.

Ripresa conoscenza, il ciclista è stato portato all’ospedale universitario di Girona.

Professionista dal 2011, 31 anni, Colbrelli lo scorso anno ha vissuto una stagione da incorniciare: una tappa del Giro del Delfinato di giugno, le vittorie nel campionato italiano e poi in quello europeo. Fino al successo più bello delle sue 34 vittorie, la Parigi-Roubaix.

In tanti hanno augurato a Colbrelli una pronta guarigione.

"In seguito allo sprint nella prima tappa della Volta a Catalunya, Sonny Colbrelli ha avuto un malore e perso conoscenza - si legge in un comunicato della sua squadra - E' stato sottoposto a ulteriore assistenza medica ed era in condizioni stabili dopo essere stato portato all'ospedale universitario di Girona, per indagare ulteriormente sulle sue condizioni. Il team Bahrain-Victorius desidera ringraziare gli organizzatori e le équipe mediche per il loro supporto e assistenza".

