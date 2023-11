L’applauso più sentito da parte del Teatro Centrale di Carbonia è per Claudio Ranieri, al momento della consegna del premio Davide Astori. L’allenatore rossoblù è fra i premiati nell’edizione 2023 dei Premi Ussi Sardegna, con la famiglia Astori che lo ha individuato per aver sposato gli stessi valori portati avanti da Davide in carriera. «Mi sono emozionato, è bellissimo e sono orgoglioso di ricevere questo premio», ha detto Ranieri al momento della consegna effettuata dalla famiglia Astori, col padre Renato e il fratello Bruno.

«Sono felice e contento, Davide era una persona leale e pulita». Al Cagliari Calcio, sempre con Ranieri sul palco, è andato - in relazione alla promozione della scorsa stagione - anche uno dei circa trenta premi assegnati nella cerimonia a Carbonia.

L’evento. “Lo sport è passione” è il tema scelto dall’Ussi Sardegna per questa edizione dei premi, con il rispetto delle regole in primo piano. La serata, condotta da Mariangela Lampis, Francesca Melis e dall’atleta Dalia Kaddari, ha visto tra i premiati – oltre al Cagliari – società e personalità sarde del mondo dello sport che si sono distinti nell’ultimo anno. Fra gli altri la Dinamo Sassari col suo storico capitano Jack Devecchi, Stefano Oppo, gli arbitri Giuseppe Collu e Antonio Giua, il Giudice Sportivo della Serie B Ines Pisano, la presidente della Fondazione Giulini Ilaria Nardi, i giornalisti Veronica Baldaccini, Ignazio Caddeo e Giorgio Porrà. In collegamento sono intervenuti Gigi Datome, Lorenzo Patta e Filippo Tortu, anche loro fra i premiati.

