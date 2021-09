Momento magico per il Taloro che piega anche il Guspini per 3-1 e resta solo in vetta della classifica a punteggio pieno.

Nel primo tempo, al 10’ Falchi dalla sinistra supera un nugolo di avversari, si accentra e trafigge Fortuna alla sua sinistra. Al 20’ grandissimo tiro di Bravo da 40 metri, Cossu salva col petto. Al 27’ Cossu respinge un gran tiro di Fadda. Al 29’ il Taloro reclama per un rigore per un fallo su Littarru ma l’arbitro lascia correre. Al 36’ Pedoni accorcia le distanze sfruttando una disattenzione difensiva dei rossoblù. Al 41’ tiro cross di Falchi dalla sinistra, Fortuna respinge, devia Secchi di testa, un difensore ospite salva sulla linea. Nella ripresa, al 13’ Fernandez colpisce il palo. Al 16’ deviazione aerea di Littarru, palla a fil di palo. Al 29’ Littarru calcia da pochi passi, Fortuna salva. Al 39’ il neo entrato Pusceddu firma il tris su assist di Curreli.

Taloro Gavoi: Cossu, Soro, A. Fadda, Secchi, Sau, Castro, Littarru (44’ Mastio), Fois (34’ st M. Fadda), Falchi (26’ st Pusceddu), Delussu (26’ st Curreli), R. Mele. In panchina Mozzo, Mulas, Ortu, A. Mele, Daga, M. Fadda. Allenatore Fadda.

Guspini: Fortuna, Floris (30’ st Andrada), Ibba, Diaz, Uccheddu, Colacino, Cherchi, Fadda, Bravo, Pedoni (34’ st Floris), Fernandez. In panchina Manfredi, Serpi, C. Pisanu, M. Pisanu, Caferri, Montesuelli, Uliana. Allenatore Carracoi. Arbitro: Giudice di Sassari.

Reti: 10’ pt Falchi, 13’ pt Floris, 36’ pt Pedoni, 39’ st Pusceddu.

Note: espulso Floris al 45’ st; ammoniti Diaz, Fernandez, Sau, Delussu, Secchi.

Le altre gare – Vittoria dell'Arbus (1-0 all'Asseminese), con gol di Manardi, del Ghilarza in casa del Bosa: 2-0 firmato da una doppietta di Caddeo.Travolgente il successo della Ferrini sul Monastir: 4-0 con doppietta del bomber Camba e le reti di Argiolas e Boi. Vittoria esterna del Castiadas sull'Idolo: 2-0 con gol di Villa e Melis. Successo dell'Ilva, 3-2 al Budoni (Usai, Cacheiro, Spina, Tapparello, Pisano). Primo successo di stagione della Nuorese che ha espugnato il terreno dell'Ossese per 3-1. Hanno deciso i gol di Sabino, Vinci, Cocco e Bulla. Bel successo del Porto Rotondo, 4-2 sul Li Punti (due gol di Ruzzittu, Saggia, Oggiano, Asara e Mulas). A Burcei il Sant'Elena ha pareggiato (1-1) con la Villacidrese (Mura e Muscas).

