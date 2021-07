Nuovo importante acquisto del Villasimius che ha raggiunto l'accordo con l'attaccante Matteo Verri, ex Castelsardo e Nardò, in Serie D, ma anche con esperienze in Eccellenza e Promozione. L'acquisto di Verri si aggiunge a quelli di Antonio Pili, dell'argentino Lucas Basualdo e di Simone Contu. L'obiettivo è quello di disputare un torneo di vertice (Promozione), lavorando molto anche con i giovani. Sono andati via l'argentino Caraccio e lo spagnolo Fernandez. L'allenatore è Antonio Prastaro.

Sempre in Promozione, si rafforza anche l'Iglesias con gli ingaggi di Fabio Toro, Daniele Porcu e Silvio Fanni, attaccante di razza. Nessuna notizia ufficiale dal Castiadas: per la panchina si parla di Virgilio Perra.

