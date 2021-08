"Sto bene. Mi hanno dimesso dall'ospedale di Nuoro stamattina. I medici mi hanno prescritto 20 giorni di riposo, durante i quali sarò sottoposto a ulteriori e più approfonditi esami".

È passata quindi la grande paura per Mattia Fadda, 19 anni, centrocampista del Taloro Gavoi, che ieri, all'inizio del secondo tempo della partita casalinga di Coppa contro la Nuorese, si è improvvisamente accasciato al suolo privo di sensi. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Francesco di Nuoro. "Il peggio comunque sembra passato - precisa Mattia - Ora devo pensare a rimettermi in forze".

Sollevati dall'epilogo società, tifosi e Mario Fadda, allenatore del Taloro, ex giocatore di Spal e Torres, ma soprattutto padre di Mattia.v"Per me ovviamente sono stati attimi di grande apprensione - dice - Ringrazio tutti per i soccorsi e per le attenzioni prestate al ragazzo".



© Riproduzione riservata