Tre punti per il Villasimius in Promozione. La squadra di Antonio Prastaro ha piegato il Cortoghiana per 3-2 al termine di una gara combattuta sino alla fine. Un successo meritato che fa classifica e morale per i locali. Padroni di casa che partono subito all’attacco e segnano con Marco Boi al 24’ e al 36’. Al 46’ Muscas accorcia le distanze. Nella ripresa al 34’ Frau chiude il match. Inutile la rete ospite di Iesu al 49’.

Villasimius (4-2-1-3): Arrus, G. Marci (33’ st Matta), Boi, Pili, Porcu, Massessi, Frau, Medda, Zinzula (16’ st Fernandez), Cordary (41’ st Tesio), Sanna. In panchina Pani, Basualdo, Contu, Serra, A. Marci, Sirigu. Allenatore Prastaro.

Cortoghiana (4-4-2): Galizia, Pittau (43’ st Lutzu), Bove, Cro (27’ st Madeddu), Boi, Giganti (19’ st Madau), Melis (12’ st Onnis), Biccheddu, Iesu, Muscas, Pau (48’ st Pintus). In panchina Cossu, Bodano, Saiu, Peddis. Allenatore Piras.

Arbitro: Mattu di Oristano.

Reti: 24’ pt e 36’ pt Boi, 42’ pt Muscas, 34’ st Frau, 49’ st Iesu.

