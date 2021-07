Alla guida della Bittese (campionato di Promozione), arriva l’esperto Romano Marchi, che ha fatto molto bene a Gavoi col Taloro sia da giocatore (portiere) che da allenatore.

Attivissima l’Ozierese del confermato presidente Gianfranco Dessena. I gialloblù, che hanno raggiunto un accordo di collaborazione col Perugia, hanno tesserato Salvatore Apeddu (un ritorno), Paolo Demontis, Diego Amadu, Davide Brundu, Luca Farina, Fabio Ladu, Matteo Nulvesu, Giacomo Fantasia, Paolo Cocco, Luca Fais, Samuele Sotgiu, Matteo Polo e Gianpietro Porcu.

Albertino Melis lascia la guida dell’Orione. Il tecnico sinnaese, che ha vinto il campionato di Seconda Categoria con Città di Selargius e Pirri, ha diverse richieste. Richieste in Sardegna per il romano Carlo Cotroneo, ex Castiadas.

