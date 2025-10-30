Sabato primo novembre, alle 15, si gioca la nona giornata del girone B di Promozione.

In campo Alghero-Li Punti, Arzachena-Luogosanto, Bonorva-Campanedda, Bosa-Ghilarza, Coghinas-Usinese, Macomerese-Atletico Bono, Ozierese-Castelsardo, Thiesi-Stintino e Tuttavista-San Giorgio Perfugas.

Il girone A invece è in programma domenica: alle 15 si giocano Arborea-Freccia Parte Montis, Atletico Cagliari-Castiadas, Baunese-Ovodda, Calcio Pirri-Uta, Samugheo-Guspini, Tonara-Jerzu, e Villacidrese-Cus Cagliari. Alle 16 Vecchio Borgo Sant’Elia-Selargius (a Sinnai, campo Bellavista) e alle 17 Tharros-Terralba.

