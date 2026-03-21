Al via questo pomeriggio, con l’anticipo di Oristano, il programma del torneo di Promozione regionale di calcio. Il weekend della 12sima giornata di ritorno vedrà grandi protagoniste le compagini oristanesi.

Nel girone A, come già anticipato, al Comunale di Oristano, la Tharros ospiterà la vice-capolista Guspini (calcio d’inizio alle 16). Gli oristanesi, dal canto loro, puntano a risalire la classifica e si presentano alla sfida in ottime condizioni dopo la bella vittoria del turno scorso a Ovodda (2-6). Sarà un impegno difficile per la compagine guidata da Bruno Frongia e Gianluca Pinna, contro una delle “Fantastiche 4” che occupano le prime posizioni, vogliosa di riconquistare la vetta. Guspinesi che inseguono quella vetta attualmente è occupata dal Terralba (terralbesi primi con 65 punti, Guspini a 64, Castiadas 61 e Villacidrese 60), impegnata domani in casa contro l’Uta, alle 15. Terralbesi che nell’ultimo turno hanno pareggiato a Castiadas (1-1) dopo aver accarezzato a lungo la vittoria. L’obiettivo è riconquistare i 3 punti; di fronte avrà una squadra in ottima condizione (4 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 5 uscite). Tra le altre formazioni oristanesi, l’Arborea cercherà a Pirri il riscatto dopo l’eliminazione nella semifinale di Coppa Italia contro il Castiadas. La formazione allenata da Maurizio Firinu punta a proseguire la striscia di vittorie in campionato (attualmente sono 3 i successi di fila). Scontro salvezza, invece, per la Freccia Parte Montis, sul campo della Baunese. Sarà un incrocio tra ultima (i mogoresi) e terz’ultima (la Baunese). Per la Freccia un’occasione unica per rimettersi nella corsa salvezza. Infine, giocherà in casa il Samugheo, contro il Tonara, altra formazione impegnata nella lotta per non retrocedere.

Nel girone B, oristanesi in campo domani, alle 15. Scontro salvezza per il Ghilarza, sul campo dello Stintino. I padroni di casa sono in piena zona playout, a quota 29 punti, mentre i ghilarzesi condividono il terz’ultimo posto con l’Atletico Bono, con 24 punti. Infine, il Bosa ospiterà il Bonorva, secondo in classifica e finalista della Coppa Italia di categoria.

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