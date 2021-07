In pieno svolgimento la campagna acquisti delle società di calcio del campionato di Promozione girone B. Il colpo più ad effetto lo compie l'Usinese, che ingaggia l'attaccante sassarese Michele Pulina, classe 1980, uno dei bomber più prolifici del calcio sardo, con i suoi 290 gol siglati nei campionati senior. Pulina la passata stagione ha militato nell'Ossese e negli ultimi mesi in serie D con il Latte Dolce. Con i rossoblù anche il forte centrocampista Antonio Mastino (ex Li Punti). L'Usinese ha inoltre prelevato dall'Ossese il portiere Francesco Mulas e l'attaccante Christian Nemore.

Si rinforza con due ottimi acquisti anche l'Oschirese: arrivano il centrocampista Umberto Cavallaro (ex Nuorese e Castiadas) e l'attaccante Marco Degortes (ex Luogosanto).

Nuovo preparatore atletico per il Porto Torres: l'esperto del settore Gavino Di Maggio. Per lui è un gradito ritorno nella città turritana. Il San Teodoro cerca invece nuovi dirigenti. Indetta in questo senso dalla società, martedì 20 luglio alle ore 20 presso il campo sportivo, un'assemblea pubblica per allargare il quadro direttivo.

Nuovi ingaggi anche per il Calangianus, una delle squadre nobili del calcio sardo. Rinforzano la rosa della passata stagione (confermata interamente) l'attaccante Giovanni Sechi (ex Luogosanto) e il portiere Alessio Inzaina (ex Castiadas). Incerto invece il futuro del Luogosanto, ancora senza ufficiali quadri societari.

Nella foto il nuovo acquisto dell'Usinese Michele Pulina con il direttore sportivo Sandro Panzali ( foto concessa dalla società)

