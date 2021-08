A pochi giorni dall’avvio del pre-campionato, prendono forma Arborea e Gonnosfanadiga, compagini che nella prossima stagione parteciperanno al torneo di calcio di Promozione regionale. Entrambe inizieranno la preparazione il prossimo 23 agosto, salvo sorprese dell’ultima ora.

L’Arborea ha cambiato l’allenatore, con Federico Trudu che ha preso il posto di Renato Incani. Trudu, in arrivo dall’Oristanese, potrà contare sulla struttura portante già presente nella scorsa stagione e composta da Sebastiano Usai, Federico Mele, Roberto Petucco, Fabio Dessì, Luca Mascia e Paolo Atzeni. Per Mascia sarà la settima stagione di fila con la maglia dell’Arborea, mentre per Atzeni addirittura la 13esima. I volti nuovi, in realtà, sono due ritorni. Il primo è quello di Mirko Soddu, classe ’89, universale che può essere impiegato in tutti i ruoli della difesa e del centrocampo, ritorna in giallo-blu dopo la parentesi della scorsa stagione con la Paulese. Il secondo rientro è quello di Davide Piras, classe ’95, giocatore offensivo, che torna ad Arborea dopo la stagione passata con la Freccia Parte Montis Mogoro.

A Gonnosfanadiga, invece, conferma per mister Lello Floris e tanti giocatori. A disposizione, infatti, ci saranno le vecchie conoscenze Federico Pilloni, Filippo Uccheddu, Alex Tomasi e Francesco Pinna. La novità è rappresentata dall’arrivo di Lorenzo Loi, classe ’94, elemento che può ricoprire vari ruoli del centrocampo e dell’attacco, ex di Cortoghiana, Monteponi Iglesias, Carbonia e La Palma.

