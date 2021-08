Le squadre del nord Sardegna del campionato di Promozione continuano la loro campagna acquisti, anche se in diverse hanno pure mutato il rispettivo assetto societario. Cambia ad esempio tutto nel Valledoria calcio. Lascia il presidente Danilo Stangoni. Al suo posto una nuova cordata, guidata dal nuovo presidente Luigi Panariello. La nuova dirigenza ha scelto come allenatore il locale Marco Moi.

Ricopre il ruolo di direttore sportivo Salvatore Nieddu. "Ripartiamo con entusiasmo cercando di valorizzare i giovani.- afferma il vice presidente del Valledoria Gianni Sechi - Il nostro obbiettivo è di tenere la categoria senza grandi sofferenze". Nel frattempo la compagine si è rinforzata. Ingaggiato dal Li Punti il portiere Marco Mariano. dall'Argentina arriva il talentuoso José Cusano, classe 1990. In attacco prelevato dal Tempio Alessio Mannu (1995). A puntellare la difesa Silvio Gnani (1991), ultime stagioni a Olmedo e Li Punti. "Contiamo di chiudere altre trattative nei prossimi giorni" precisa Gianni Sechi. La preparazione del Valledoria calcio inizierà giovedì 19 agosto nel prato erboso del Comunale.

Un altro colpo grosso, sempre in Promozione, è stato effettuato dal direttore sportivo del Posada Pier Giuseppe Pittorru, che è riuscito ad ingaggiare l'esperto centrocampista Luca Di Spigna, classe 1986, ex Barisardo e Forio d'Ischia, un lusso per questa categoria, in cui il nuovo acquisto potrebbe fare la differenza. "La lunga trattativa è stata conclusa anche grazie all'intercessione dell'ex Torres e Nuorese Vittorio De Carlo" precisa Pittorru.

Nel Posada arriva anche il forte fuori quota Marino Derosas, ex Porto Rotondo. Con questi acquisti, uniti agli altri effettuati, il tecnico del Posada Homar Farina avrà a disposizione una rosa di giocatori di prim'ordine, destinata a recitare un ruolo di vertice in campionato. Punta decisamente sui giovani il Thiesi calcio. Riconfermato l'allenatore Giammario Rassu. Tra gli acquisti del nuovo direttore sportivo Carletto Sanna l'attaccante Mariano Solinas ( ex Pozzomaggiore), l'esterno Mirko Mura e il difensore centrale Giovanni Piu ( entrambi ex Bonorva). Per il centrocampo ingaggiato dal Bosa Giacomo Ledda. Rientra dal prestito l'esterno basso Nicola Pilicchi."Inizieremo la preparazione della nuova annata calcistica il 23 agosto.- afferma il presidente del Thiesi Peppino Mannu - Oltre ai nuovi acquisti si registrano alcune partenze, tra cui quella dolorosa dell'attaccante Francesco Aloia, trasferitosi per motivi di lavoro. Contiamo però di disputare un campionato all'altezza delle aspettative dei nostri tifosi".



