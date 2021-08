Rivoluzione nello Stintino calcio, formazione che milita nel campionato di Promozione girone B. Alle numerose partenze si registrano altrettanti arrivi. Innanzitutto la squadra ripartirà dal nuovo allenatore Paolo Congiu (ex Porto Torres) e il suo staff: il vice Daniele Dessì e il preparatore dei portieri Pino Sara. Nella rosa si registrano le conferme di Oggiano, Mereu, Bassanetti, Piras e Gargiulo. Dal Porto Torres arrivano tre pezzi da novanta: il centrocampista Luca Ruggiu, l'attaccante Fabrizio Serra e la mezzapunta Nicolò Carrozzi, giovane molto promettente. Dalla Macomerese ingaggiato il difensore centrale Tommaso Nieddu. Vestirà la casacca biancoceleste anche il forte centrocampista Mattia Spano (ex Bosa e Ossese), mentre l'attaccante Salvatore Pilo farà rientro a Stintino dopo alcune stagioni nel Taloro Gavoi e nell'Atletico Uri. Dalla Torres (in prestito) sarà agli ordini di Congiu il giovane centrocampista Cristian Greco. Anche tra i pali un nuovo arrivo: Giovanni Sanna (ex Valledoria, Usinese e Porto Torres). Sono inoltre in corso anche altre importanti trattative, tra le quali l'ingaggio dall'Ilva del difensore argentino Julian Scigliano.

Lo Stintino quindi si presenterà ai nastri di partenza con una squadra all'altezza delle aspettative dei tifosi. Il patron Angelo Schiaffino getta però acqua sul fuoco. "Sono stati mesi difficili anche per il calcio dilettantistico sardo - spiega - Come società stiamo facendo il nostro meglio per allestire una squadra competitiva. Ma non voglio fare nessun proclama. Come sempre sarà il campo ad esprimere l'ultima parola". Lo Stintino calcio comincerà la preparazione il 18 agosto nel moderno impianto di Roccaruja.

In Promozione molto attivo il Posada calcio. L'esperto ds Pier Giuseppe Pittorru è da settimane al lavoro per allestire una formazione in grado di disputare un campionato di vertice. Prelevati dal Luogosanto i centrocampisti Mattia Bassu e Luca Ferrante. Dal Buddusò ingaggiato Michele Campus. Sempre a centrocampo altro importante puntello: il ligure Davide Negrino, un giocatore che in questa categoria potrebbe fare la differenza. "La campagna di rafforzamento del Posada non è terminata - afferma il ds Pier Giuseppe Pittorru - Abbiamo altre trattative avviate che pensiamo di ufficializzare a breve".

Gianni Piredda dell'Usinese in azione (L'Unione Sarda - Tellini)

Anche l'Usinese si presenta con importanti novità. Tra gli acquisti spiccano i centrali difensivi Francesco Zichi (ex Ossese) e Giuseppe Daga (ex Atletico Uri). In attacco arriva l'esperto bomber Michele Pulina. Dal Li Punti è stato acquistato Antonio Mastino, jolly difensivo. Tra i rossoblù giocherà un'altra stagione il regista Gianni Piredda. L'ex sampdoriano, 41 anni, usinese doc, è ancora in grado di illuminare il campo con giocate sopraffine. La preparazione dell'Usinese comincerà domani pomeriggio, agli ordini del nuovo allenatore Luca Calledda, nello splendido manto verde del Peppino Sau.

Argentino Tellini

Nella foto il nuovo arrivo dello Stintino Mattia Spano ( foto Tellini) e Gianni Piredda dell'Usinese in azione ( foto Tellini)

