Promozione, girone A: Guspini in vetta, inseguono Terralba e CastiadasI sarrabesi hanno battuto 2-0 il Cus Cagliari
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Dopo l’anticipo di ieri tra Tharros e Guspini, terminato 3-5, si è completata oggi la 29ª giornata del girone A di Promozione. Il Guspini di Cristian Dessì resta al comando della classifica, approfittando del pareggio interno (2-2) dell’ex capolista Terralba contro l’Uta. Gli oristanesi scivolano così a un punto dalla vetta.
Si avvicina il Castiadas, che supera 2-0 il Cus Cagliari e si porta a tre lunghezze dal primo posto. Resta in piena corsa anche la Villacidrese, ora a quattro punti dalla capolista, grazie al netto 4-1 sul Selargius.
Successo importante per l’Atletico Cagliari, che batte 2-1 lo Jerzu e si mette al sicuro in vista del finale di stagione, mentre gli ogliastrini restano in zona playout. Cade il Pirri, sconfitto 1-2 in casa dall’Arborea.
In coda sorride soltanto la Freccia Parte Montis, vittoriosa (2-4) nello scontro diretto sul campo della Baunese. Il Samugheo si impone di misura (1-0) sul Tonara, mentre si chiude senza reti la sfida tra Vecchio Borgo Sant’Elia e Ovodda.