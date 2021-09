Inizia domenica il campionato di Promozione per la prima volta diviso in tre gironi per un totale di 42 squadre. In campo squadre dal passato glorioso come Tharros, Monteponi, Tempio Selargius Calangianus con anni giocati in Serie D. Il Tempio e il La Palma hanno giocato anche in C. “Ci attendiamo un bel campionato – dice il presidente della Figc Gianni Cadoni - A tutte le società, dirigenti, allenatori, calciatori e agli sportivi auguro un anno ricco di soddisfazioni”. Moltissimi giocatori di esperienza come Piotr Branicki e Andrea Sanna della Tharros, Pierluigi Porcu del Villasimius, Tore Boi del Tonara, Claudio Pani della Sigma e Giuseppe Silvetti del Tempio e tantissimi giovani in rampa di lancio.

Girone A - La prima giornata propone subito sfide interessanti come Monteponi-Atletico Cagliari e La Palma Monte Urpinu-Andromeda. Esordio casalingo per Selargius e Villasimius rispettivamente con Gonnosfanadiga e Cortoghiana. Il Quartu 2000 fa visita al Villamassargia, indicata tra le favorite. La Sigma ospita l’Orrolese dell’ex bomber Marco Marcialis. Chiude il derby Atletico Narcao-Fermassenti.

Girone B - Avvio lontano da casa per la Tharros, attesa a Bitti. Gioca in trasferta pure il Tortolì contro l’Ozierese. L’Arborea riceve il Bonorva. Fari puntati anche su Buddusò-Seulo e Samugheo-Tonara. Le altre: Paulese-Fonni e Sadali-Macomerese.

Girone C - Per il Tempio subito una prova difficile. Al “Nino Manconi” arriva il Luogosanto. Da non perdere sicuramente Thiesi-Calangianus, Usinese-Valledoria e Stintino-Siniscola. Il San Teodoro gioca sul campo del Lanteri. L’Oschirese ospita il Porto Torres e il Posada affronta tra le mura amiche il Porto Cervo.

