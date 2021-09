Il Porto Torres Calcio entra a far parte a pieno titolo del Cagliari Football Academy. La società che milita nel campionato di Promozione B, guidata in panchina dal mister Tore Porqueddu, chiude un importante accordo di collaborazione con il Cagliari Calcio con l’obiettivo di consentire ai baby calciatori, dai 5 ai 12 anni, di crescere ed essere valorizzati al meglio nella squadra di appartenenza.

“Abbiamo un gruppo di 95 bambini che ci consentiranno di ricostruire l’intero settore giovanile – ha dichiarato Ivan Cermelli, il presidente della società rossoblù -. L’affiliazione darà vita ad un rapporto costante con la società del Cagliari dove formazione e confronto rappresentano i fattori base per una crescita degli atleti”.

Soddisfazione per la dirigenza della società del Porto Torres Calcio composta, oltre che dal presidente, dal vice Bastianino Spano, dal direttore generale Stefano Montesu, dai dirigenti Matteo Sanna, Nino Cossu, Franco Madeddu e il segretario Stefano Mognato.

Il responsabile e direttore sportivo del settore giovanile, Antonio Langella, ex attaccante del Cagliari: “Questo accordo rappresenta un importante passo avanti per la crescita umana e sportiva dei giovani, un progetto che coinvolge 20 bambini per ciascuna categoria, dai micro micro agli esordienti – spiega –, ma supporta anche i tecnici, gli allenatori e l’intera squadra ufficiale a migliorare le proprie capacità tecniche, grazie ai corsi basati sulle migliori metodologie di allenamento e formazione”.

