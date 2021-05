Nel campionato di Eccellenza conferma l'ottimo momento di forma il Porto Rotondo calcio, che ieri pomeriggio al Caocci di Olbia ha sconfitto (1-0) la blasonata Nuorese. Ai galluresi è bastato un gol di Pala al 19' per avere ragione dei rivali, che comunque si sono dimostrati compagine di tutto rispetto, in grado di insidiare qualsiasi squadra. Mercoledì prossimo per i galluresi turno infrasettimanale: in trasferta a Bosa, contro una compagine che dopo la ripresa del campionato non ha mai vinto.

"Con la Nuorese abbiamo disputato un'ottima gara, confermando la prestazione di Uri della domenica precedente. - commenta il tecnico del Porto Rotondo Simone Marini - A Bosa dobbiamo giocare con questo spirito battagliero, in un campo molto ostico. Ho quasi sempre elogiato le prestazioni dei nostri tanti giovani, stavolta una citazione particolare se la meritano i nostri esperti attaccanti Mulas e Ruzzittu, che stanno facendo un ottimo lavoro per la squadra, anche in fase di ripiegamento. Ieri inoltre il nostro capitano Rassu, 35 anni, quando è entrato ha dato tutto se stesso, dimostrandosi fondamentale. Tornando alla partita di Bosa - continua il tecnico - probabilmente ci sarà qualche defezione per motivi di lavoro, ma da chiunque scenderà in campo pretendo il massimo, come impegno e attenzione. Non possiamo permetterci di sottovalutare l'avversario e dobbiamo confermare la nostra crescita. Sinora sono comunque molto soddisfatto del rendimento di tutta la rosa. La pandemia - conclude - ha rafforzato il gruppo e l'amicizia tra di noi. La nostra società è come una famiglia. Ed è questa - conclude Marini - la nostra forza".



