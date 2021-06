Il Porto Rotondo calcio mercoledì prossimo sarà uno degli arbitri del campionato di Eccellenza. Andrà infatti a fare visita all'Ossese (alle 17 e 30), seconda in classifica e immersa mentalmente nel duello a distanza con la capolista Atletico Uri, a sua volta impegnata nel "match ball" di Bosa, che in caso di 3 punti potrebbe consegnare agli uomini di Paba l'agognata serie D.

Il Porto Rotondo è reduce da una sconfitta interna (1-2) col forte Castiadas, maturata per una disattenzione nel finale, come del resto era successo alcuni turni fa ad Uri. "Un cambio ingenuo di marcatura al 93' su un loro corner ci è costato caro.- commenta il tecnico del Porto Rotondo Simone Marini - Almeno un pareggio lo meritavano, ma gli errori anche a questi livelli si pagano, soprattutto se commessi nei confronti di una volpe dell'area di rigore come la punta del Castiadas Nieddu". Per la trasferta di mercoledì contro l'Ossese si annunciano inoltre numerose defezioni."Purtroppo i turni infrasettimanali sotto questo aspetto ci penalizzano.- precisa Marini - Diversi giocatori infatti non potranno partecipare alla gara per motivi di lavoro. Porteremo quindi qualche altro giovane e comunque, anche ad Ossi, cercheremo ugualmente di fare una bella figura e di onorare il calcio". Tra i convocati però si registra una nota molto lieta: il rientro di Manuel Romanelli, l'attaccante che due turni fa a Bosa è uscito dal campo in ambulanza, dopo uno scontro fortuito col portiere locale. Ora il giovane 19enne toscano appare completamente recuperato.

