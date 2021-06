Dopo la splendida vittoria di domenica scorsa in casa contro la San Marco Assemini (3-1), il Porto Rotondo calcio si prepara per la trasferta di Guspini di domenica prossima, con la quale i galluresi concluderanno il campionato di Eccellenza.

Il Porto Rotondo per ora è al quinto posto con 11 punti, in compagnia della Nuorese, che però aveva diversi punti di penalizzazione da scontare. Comunque vada un ottimo percorso sinora per il Porto Rotondo, che ha valorizzato diversi giovani.

"Questa è una delle note più liete, in linea con i programmi societari - commenta il tecnico della squadra Simone Marini -. Molto incoraggianti ad esempio le ultime prove di Giuseppe D'Auria, un esterno alto di soli 16 anni, in prospettiva decisamente interessante".

A Guspini ci sarà anche la quinta posizione da difendere, cosa non da poco. "Ci stiamo preparando bene, in un clima sereno e di grande allegria - precisa Marini - Giocheremo al solito a viso aperto, contro una squadra che ha dimostrato il suo valore. Speriamo però di raccogliere quei punti che talvolta ci sono mancati in trasferta, nonostante il gioco brillante attuato".



