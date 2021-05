Domani pomeriggio alle ore 16, al Caocci di Olbia, impegno casalingo per il Porto Rotondo. Nella settima giornata del mini campionato di Eccellenza la squadra allenata da Simone Marini (5 punti) affronterà il forte Guspini (6 punti), reduce da una sconfitta interna contro la capolista Atletico Uri (1-3).

Domenica scorsa i galluresi hanno invece riposato, continuando nel frattempo ad allenarsi con entusiasmo e intensità. La squadra olbiese, composta da molti giovani, vive un ottimo momento e tra le mura amiche si è dimostrata un osso duro per tutti.

Lo testimonia ampiamente il successo all'inglese ottenuto contro il Bosa (2-0) e il pareggio (1-1) strappato all'Ossese, una delle grandi del girone. Domani per il Porto Rotondo un'importante novità: sarà finalmente disponibile il forte centrocampista offensivo Alessio Bruno, classe 94, ingaggiato dal Luogosanto, società di Promozione con la quale la mezza punta ha disputato eccellenti campionati, andando più volte in rete. Bruno ha dovuto scontare una vecchia squalifica, ma ora è pronto per l'esordio con la nuova casacca.

"Alessio Bruno è un elemento che potrebbe garantirci un ulteriore salto di qualità in avanti - afferma il tecnico Simone Marini -. Si sta allenando bene, ma purtroppo non disputa una partita ufficiale dal mese di ottobre, cioè da quando è stato fermato definitivamente il campionato di Promozione. Deciderò domani mattina se schierarlo dall'inizio o a partita in corso. Ad ogni modo - prosegue il tecnico - ho a disposizione una rosa vastissima e ci sono tanti validi giovani che scalpitano per giocare. Domani col Guspini sarà una partita impegnativa, contro una compagine di alto livello. Noi comunque non rinunceremo al nostro gioco e faremo il possibile - conclude - per ottenere un risultato positivo, che confermi il nostro buono stato di forma: fisico e mentale".

© Riproduzione riservata