Primi movimenti nelle compagini oristanesi che partecipano ai campionati calcistici regionali.

In Promozione, novità in casa Paulese. Nella prossima stagione cambierà la guida tecnica. Non sarà più Massimiliano Pinna l’allenatore della compagine presieduta da Peppe Putzolu. Pinna lascia a causa di impegni di natura lavorativa, dopo aver conquistato la promozione due stagioni fa e aver guidato la squadra nel primo mese ufficiale in Promozione.

Al momento la Paulese è alla ricerca del sostituto.

In Prima Categoria, si dividono anche le strade dell’Oristanese e dell’allenatore Federico Trudu. Trudu, una vita nell’Oristanese, aveva esordito due anni fa alla guida della squadra maggiore, ottenendo subito una promozione dalla Seconda alla Prima. Nella scorsa stagione l’esordio in Prima interrotto dall’emergenza Covid.

“Dopo tanti anni – recita la nota della società oristanese – si divideranno le strade dell’Oristanese e del tecnico Federico Trudu. Prima come giocatore e poi come allenatore è cresciuto con noi. È stato sicuramente un distacco difficile e dettato dalla voglia di Federico di crescere e migliorarsi ‘lontano da casa’. Rimane sicuramente la stima e l’affetto con tutto l’ambiente e la dirigenza”.

© Riproduzione riservata