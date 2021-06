Grandi novità per la prossima stagione nel Porto Torres calcio, società che milita nel campionato di Promozione girone B. Tra i quadri, come direttore sportivo e responsabile settore giovanile, un nome importante del calcio sardo e italiano: Antonio Langella, 44 anni, ex attaccante di Cagliari, Atalanta, Chievo, Torres e altre squadre, da tanti anni residente nella città turritana. Allenatore della prima squadra sarà Tore Porqueddu, reduce da ottime annate col Ploaghe.

Allenatore della juniores un'altra vecchia conoscenza del calcio sardo: Fabio Chessa, ex capitano di tante stagioni alla Torres. Preparatore dei portieri Giovanni Casali, ex portiere di Torres, Esperia e Stintino tra le altre.

Una pattuglia di celebri turritani quindi (anche Langella lo si può considerare tale, visto che da tanti anni vive in città) che tenteranno di risollevare una squadra dal passato glorioso, soprattutto negli anni 70 e 80 (con la presidenza di Antonio Chessa e Marco Francesconi) e nel primo decennio degli anni 2000, con presidente Enrico Piras. Per quanto riguarda i quadri dirigenziali rimarrà presidente Ivan Cermelli, che aveva preso il posto del compianto Pietro Madeddu, scomparso purtroppo qualche mese fa.

"Pronto per questa nuova avventura - afferma il nuovo ds Antonio Langella - Siamo un gruppo affiatato e possiamo fare bene. Confermata l'intelaiatura della scorsa stagione. Rientrerà innanzitutto il centrocampista Antonio Cossu dal Ploaghe e stiamo chiudendo importanti trattative. Il Porto Torres - conclude - disputerà un campionato all'altezza della situazione".



