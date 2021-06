Prime voci e due conferme nel mercato di calcio di Serie D e Eccellenza.

Stefano Campolo è il nuovo allenatore del Lanusei: prende il posto di Alfonso Greco.

L'ex Lanusei e Torres Aldo Gardini allenerà in Serie D l'Ostia Mare.

Il Sant'Elena ha invece confermato l'allenatore Cristian Dessì che praticamente farà esordio nella prossima stagione. Tesserato qualche giorno prima della sospensione del campionato, ad ottobre, Dessì non ha fatto in tempo a sedere in panchina. Ci andrà all'inizio del nuovo torneo. Anche la prossima stagione il Sant'Elena giocherà a Quartucciu.

© Riproduzione riservata