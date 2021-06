L'Ossese calcio nel tardo pomeriggio ha terminato al Walter Frau la preparazione in vista della difficile trasferta di Guspini di domenica prossima.

Nel campionato di Eccellenza i bianconeri sono secondi in classifica con 21 punti, a -6 dalla capolista Atletico Uri e col morale a mille, dopo la vittoria clamorosa in rimonta di mercoledì scorso contro la San Marco Assemini e quella della domenica precedente proprio contro l'Atletico Uri.

Il magico momento dell'Ossese lo racconta Marco Contini, 35 anni, valoroso centrocampista di mille battaglie, autore al 92' del gol decisivo 4-3 contro la San Marco.

"Siamo una squadra che non molla - spiega -. Un gruppo di amici anche fuori dal campo, che si conosce a memoria. Mercoledì ad esempio non abbiamo disputato una delle nostre migliori partite, eppure alla fine, in soli 13 minuti, abbiamo ribaltato la gara. Segno di grande forza morale e tecnica del gruppo. Per quanto riguarda la classifica - conclude l'esperto centrocampista - noi crediamo ancora nel primo posto e non ci arrendiamo all'Atletico Uri, almeno sino a quando la matematica ci darà torto".

Sulla stessa linea il direttore sportivo Antonello Ibba: "A Guspini per vincere, anche se giochiamo contro una signora squadra - esclama il ds -. Del resto non abbiamo altre possibilità, visto che mancano solo 4 partite alla fine e abbiamo 6 punti da recuperare alla capolista Atletico Uri".

Nel frattempo il tecnico dell'Ossese Francesco Cossu per il match di Guspini avrà tutta la rosa a disposizione, compreso il forte difensore centrale Antonio Cocco, che ha recuperato da un un infortunio muscolare al polpaccio.

