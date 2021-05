L'Ossese si prepara con grande determinazione al Walter Frau, in vista della delicata trasferta contro il Bosa, che dalla ripresa del campionato di Eccellenza non è mai riuscita a vincere, pur fornendo discrete prestazioni. Per i bianconeri, al terzo posto in classifica, è vietato perdere, se vogliono rimanere agganciati al treno della promozione in serie D, o per lo meno a quello del secondo posto, un piazzamento che potrebbe essere valido per eventuali ripescaggi e che rappresenterebbe comunque il punto sportivo più alto mai raggiunto dalla società.

Domenica prossima inoltre c'è lo scontro al vertice Atletico Uri - Castiadas e una delle due squadre dovrà per forza lasciare qualche punto. Una ghiotta occasione per l'Ossese, Bosa permettendo naturalmente. Per i bianconeri domenica prossima al campo Italia ci sarà l'esordio ufficiale in panchina di Francesco Cossu, 41 anni, che nei giorni scorsi ha preso il posto di Giuseppe Cantara, che ha dovuto abbandonare momentaneamente l'attività per qualche problema di salute. Cossu era già nello staff del tecnico di Ozieri, con l'incarico di preparatore atletico. Ma il neo tecnico dell'Ossese ha conseguito anche il "patentino" di allenatore, per lui inoltre in questa veste anche un'esperienza da "secondo" a Stefano Udassi, ai tempi dello Stintino.

"Non nego di essere un po' emozionato per la partita di Bosa - commenta Francesco Cossu - Per me è davvero un onore continuare il grande lavoro svolto in questi 3 anni da Giuseppe Cantara. Contro il Bosa non sarà una partita facile. Giocheremo contro avversari che giustamente faranno onore allo sport e si danneranno l'anima per vincere. Ma anche noi - continua - abbiamo bisogno dei 3 punti, per continuare a svolgere un ruolo da protagonisti nel girone. È anche onesto dire che a questo punto il campionato lo può perdere solo l'Atletico Uri, viste le lunghezze che lo separano dalla diretta inseguitrice Castiadas. Noi - conclude Cossu - vivremo alla giornata e cercheremo di sfruttare ogni passo falso delle squadre di vertice".

Per la gara di Bosa l'Ossese si preannuncia praticamente al completo. Mancherà solamente il centrocampista Mirko Delrio, che sta recuperando da un infortunio al ginocchio.

